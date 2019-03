Světový den vody - Podolská vodárna

Pražské vodovody a kanalizace tradičně oslaví Světový den vody v Muzeu pražského vodárenství. Vstup je zdarma a návštěvníci mohou dorazit o víkendu 23. a 24. března vždy od 9:30 do 16:30 hodin.

„Nově letos představíme model současných filtrů Podolské vodárny. Nachystánu máme ještě jednu perličku, ale tou milovníky vodárenství překvapíme až na místě,“ řekl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

V sobotu od 16 hodin se v čerpací hale Podolské vodárny uskuteční přednáška hydrogeologa Zbyňka Hrkala na téma Nedostatek vody a jeho řešení. Přednáška je zdarma. Zájemci si však musí vstupenku rezervovat na webových stránkách www.pvk.cz, počet míst v hale čerpací stanice je omezen.

O muzeu

Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor v tehdejším sídle Pražských vodáren na Národní třídě. Do areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996. O rok později byla expozice s výstavní plochou o rozloze 800 m2, s depozitáři a přednáškovým sálem slavnostně otevřena.

Muzeum nabízí skutečné skvosty – vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. či model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa Božka. Zároveň myslí i na současnost, například pro děti jsou připraveny interaktivní hry na moderních dotykových obrazovkách. Pro vozíčkáře je k dispozici „schodolez“, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována jako bezbariérová.

Do muzea v loňském roce zamířilo přes jedenáct a půl tisíce návštěvníků z České republiky i ze zahraniční mimo jiné z Francie, Německa, Velké Británie, Ruska nebo USA.