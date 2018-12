Yazz Ahmed (UK)

Yazz Ahmed je britsko-bahrajnská trumpetistka a hráčka na křídlovku, která má za sebou již pozoruhodnou kariéru včetně spolupráce s Radiohead nebo These New Puritans! Svým nádherným a osobitým zvukem trubky a za pomoci elektronických efektů buduje svůj vlastní a originální hudební vesmír. Stala se tak součástí současné vlny umělců, jako jsou Kamasi Washington, Yussef Kamaal nebo Christian Scott, kteří touží překonat staré kodexy jazzu a včlenit tuto hudbu do současného postmoderního světa.

„Cítím, že jsem součástí modernizace jazzu a jeho propojení s dnešním publikem. Je to vzrušující.“ říká Yazz. Její hudba rozostřuje linie mezi jazzem, elektronickým zvukovým designem a mnoha dalšími hudebními vlivy a dala by se charakterizovat jako „opojný a psychedelický arabský jazz“. Její nové album La Saboteuse je hlubokým průzkumem jejích britských i bahrajnských kořenů, a právě hudbu z tohoto posledního alba bude Yazz Ahmed prezentovat i na svém koncertě v Jazz Docku.