Stopem po Íránu

Když cestovatel Lukáš Fabiánek poprvé vstoupil do Íránske islámské republiky, připadal si jak hrdinové knižní ságy Letopisy Narnie. Místo magické skříně, však prošel celní budovou. Poté se už ale ocitl v naprosto snovém světě, který je od toho našeho tolik odlišný, ale zároveň tolik podobný. Poznejte krásy, úžasné lidi ale i úskalí, nesmyslné zákony a divné zvyky bývalé perské říše. To vše očima jednoho stopaře se zvláštním talentem dostávat se do zajímavých až trapných situací, o které by byla škoda se nepodělit.