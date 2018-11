Adventní koledivy

Vystoupení kapely s koledami a loutkovým divadlem

Je čtyřiadvacátého prosince a ponocný má problém. Není tichá, přesvatá noc, protože mu po vsi špacírují pobláznění lidé. Pastýři ženou ovce na sněhu, děti prý měly sen, že zítra nemusí do školy, objevili se zde tři přespolní, kteří tvrdí, že jsou králové. A nikdo netuší, proč se to všechno přihodilo. Vysvětlí jim to pošťák, kterému se nelíbí, že zpívají „nesem vám noviny“. V noci! Kdyby se aspoň chovali tiše, jak káže mrav. Ne, oni prostě musí zpívat.