Festival spisovatelů v Praze

Festival spisovatelů Praha již 28 let přiváží do České republiky naprosté špičky světové literatury. Poznejte ve dnech 3. - 8. října 2018 nejznámější spisovatele světa. Jsou zvání spisovatelé, aby s vámi diskutovali a společně hledali odpovědi na to, co nás pálí, ale i těší.

Letošní téma je Živé zlo.

Pro aktuální program se můžete podívat na webové stránky: www.pwf.cz.

Letos se můžete těšit na tyto autory, jejichž profily najdete na pwf.cz:

Irvine Welsh (Velká Británie)

Kiran Desai (Indie)

Colson Whitehead (USA)

Seymour Hersh (USA)

Mark Slouka (USA)

James Gabbe (USA)

Ana Luísa Amaral (Portugalsko)

Cletus Nelson Nwadike (Švédsko)

Abolghasem Esmailpour (Írán)

Jidi Majia (Čína)

Petr Hruška (ČR)