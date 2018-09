Project Wings - Praha

ProjectWINGS slaví 15. výročí od první premiéry projektu Step/ Rytmus/ Emoce. To oslaví v jediném představení pojatém formou ,,the best of,, ProjectWINGS, jmenovitě Jan Bursa, Václav Muška, Pavel Strouhal a Carli Jefferson, přizvali i své přátele a ty, kteří jim během patnácti let skřížili cestu, ovlivnili je a pomohli jim roztáhnout křídla.

Na jednom pódiu tak společně vystoupí s Jiřím Kornem, Martinem Šebestíkem s kapelou Cartonnage, Ondřejem Havelkou, Ondřejem Brzobohatým a jeho kapelou, Jasonem Samuels Smithem, Jaro Cossigou, Martinou Bárta, Tiny Beatem, Darou Rolins, Kateřinou Marií Fialovou, Janem Loukotou, Janem Smigmatorem, Dominikem Budlovským, Andrejem Mikulkou a dalšími.