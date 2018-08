Budoár staré dámy v Praze

Co čekat: Brno, sršící energie, nakažlivé melodie, napínavé texty, spontánní humor a domácí atmosféra aneb nikdy nevíte, co se v pauzách mezi písněmi dozvíte. K přiležitosti 20 let od založení chystáme speciální playlist: Budoár rewind. Koncertu se zúčastní holky a kluci z celé historie kapely. Přijďte! (Nebo si to užijem bez vás!)

A jako host: kapela Lajky