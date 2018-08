Předvánoční večírek se Skyline

Tuzemská kapela Skyline ohlásila svůj tradiční předvánoční koncert. ,,Je to tradice,kterou držíme od roku 2006 a pro nás i slavnostní uzavření koncertního roku” vysvětlují členové Skyline. Lonský vánoční koncert byl beznadějně vyprodaný, velký zájem o lístky bude i letos. Mezi nabitou festivalovou sezónu kapela stihla natočit videoklip k singlu nesoucí název Till The Morning Comes. Singl je z připravované již osmé studiové desky. Koncert na sklonku roku tak bude symbolickým rozloučením se starým materiálem a jenou érou. Zapište si do svých diářů datum 12. prosince, koncert se uskuteční v pražském klubu Roxy.