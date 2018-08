Festival Evolution 2018 | podzim

Festival Evolution vám v září nasadí brouka do hlavy. Tam nesmíte chybět! Na konci září se Výstaviště v Holešovicích opět promění v zónu zdravého životního stylu. 22. a 23. září se zde bude konat tradiční Festival Evolution, který každého půl roku přiláká všechny, kteří žijí aktivně a zdravě, záleží jim na okolním prostředí, nebo se zajímají o to, co životu dává hlubší rozměr. Podtitul „Festival, který vám nasadí brouka do hlavy“ také mnohé napoví.

Na festivalu se představí více než 250 českých i zahraničních vystavovatelů s produkty a službami zaměřenými na bio styl, eko trendy, zdravý životní styl a osobní rozvoj.

A pozadu nezůstane ani programová nabídka, během dvou dnů ve festivalovém programu vystoupí přes 120 účinkujících. Festival je největší přehlídkou certifikovaných biopotravin, svou speciální sekci zde nově budou mít raw potraviny, fair trade výrobky i konopné speciality. Mezi vystavovateli budou i specialisté na veganskou, vegetariánskou nebo bezlepkovou stravu, producenti zdravých potravin, rodinné firmy a farmy. Připravena je rozsáhlá food zóna, ve které můžete ochutnat nabídku z tradiční kuchyně i ze specialit různých stravovacích směrů.