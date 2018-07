Jungle v Praze

Jungle, britský neo-soulový kolektiv vytvořený dvěma producenty a multi-instrumentalisty – Tomem “T” McFarlandem a Joshem „J“ Lloyd-Watsonem, v roce 2014 vydali svůj eponymní debut s několika soulovými klasikami jako Platoon nebo Busy Earnin, míří do Prahy! Vysloužili si nominaci na prestižní Mercury Prize i uznání od Noela Gallaghera, který o albu prohlásil, že je „zatraceně skvělé“. Do Roxy zavítá tento sedmičlenný kolektiv již s druhou připravovanou deskou For Ever, která vyjde 14. září.

Jestliže bylo debutové album hudebním doprovodem k představám o místech, na která se Jungle nikdy nedostali, For Ever je inspirováno zážitky z míst, o nichž tak dlouho snili a už je navštívili. V Roxy se na vás těšíme 12. listopadu.