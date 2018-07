Duplex Presents Deorro

Před 4 roky navštívil naposledy americký DJ a producent Deorro, autor megahitu „Five Hours“, Českou republiku a letos opět nastal čas, aby se vrátil se svojí jedinečnou show a originálním nenapodobitelným stylem a to do samotného centra Prahy do Duplex, The Rooftop Venue na Václavském náměstí v rámci nové koncepční noci DUPLEX PRESENTS, která vám pravidelně přiveze ty největší hvězdy světové elektronic music!

Vstup do klubu je od 18ti let