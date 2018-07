Metric v Praze

Dne 1. listopadu přijede do pražské roxy představit své sedmé chystané album Kanadská indie rocková skupina Metric vedená hlasem Emily Haines. Album je již na spadnutí, vyjde v září a skupina zavítá do České republiky poprvé. Skupina vznikla v roce 1998 v kanadském Torontu. Druhé album Live It Out vydané v roce 2005 posbíralo nominace na kanadskou desku roku (Polaris Music Prize) a nominaci na alternativní desku roku (Juno Awards).

Na nové album láká kapela prvním singlem Dark Saturday, o kterém Haines říká: „Chtěli jsme, aby naším prvním singlem byla právě kytarová Dark Saturday, abychom všem dali vědět, že jsme zpátky ve hře. Píseň pojednává o dystopickém nočním životě v prázdném městě, ve kterém jsou všichni bohatí a kde je všechno zdarma.“

Koncert se koná v rámci série [loveit] sound podporované Jägermeisterem.