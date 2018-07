Vánoční koncert

program:

M. Charpentier: Prelude from Te Deum

G. Tartini: Air from Sonata in G

C. Franck: Panis Angelicus

G. F. Händel: Largo from Xerxes Music for the Royal Fireworks – Allegro

G. Caccini: Ave Maria

J. Pachelbel: Canon in D

W. A. Mozart: Alleluja from Exsultate jubilate, Ave verum, Laudate Dominum

A. Vivaldi: Gloria – Domine Deus

A. Correli: Christmas Concerto Grosso

G. Bizet: Agnus dei Adeste fideles , O Holly Night, Silent night, Jingle bells

Duration 60 minutes