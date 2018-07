Chanticleer /USA/ Orchestra Of Voices"

Soubor CHANTICLEER ze Spojených Států, který je považován za nejlepší mužský sbor na světě, se po 2 letech opět vrací do Prahy.

Dne 31.1.2019 uspořádá v Rudolfinu jediný koncert v Česku. V Praze se soubor objeví v rámci celosvětového turné ke 40. výročí založení souboru (Chanticleer's 40 th Anniversary).

V Praze vystoupí s programem „THEN and THERE – HERE and NOW“, ve kterém zazní nejúspěšnější skladby uplynulých 40 let trvání souboru (od renesance po gospely a spirituály).

Soubor Chanticleer je světově proslulý jako „orchestra of voices“…

