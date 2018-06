W.A.Mozart – A little Night Music

A.Vivaldi -The Four Seasons

Collegium of The Prague Radio Symphony Orchestra

Vlastimil Kobrle – violin solo

Koncert se uskuteční v Grégrově sále v Obecním domě v Praze.

Výzdoba Grégrova sálu, určeného původně pro Měšťanskou besedu, iniciátorku stavby Obecního domu, byla svěřena Františku Ženíškovi, příslušníkovi generace Národního divadla, zakotvenému svým dílem v myšlenkovém světě akademické malby druhé poloviny 19. století. Ženíšek zde vytvořil nástropní alegorie symbolizující Život, Poezii a Smrt. Dominantním výtvarným dílem je nástěnný triptych Píseň milostná, Píseň válečná a Píseň smuteční. Sál nese jméno zakladatele vlivných českých novin 19. a 20. století, Národních listů, Julia Grégra.