Silvestrovský koncert – Prague Philharmonic Orchestra

PRAGUE PHILHARMONIC ORCHESTRA

Silvestrovský koncert / New Year's Eve Concert

Friedemann Riehle – conductor

Anda-Louise Bogza – soprano



PROGRAM:

B. Smetana

VLTAVA (The Moldau)



A. Dvořák

FROM THE NEW WORLD – Symphony No. 9 (Allegro con fuoco)



P.I. Tchaikovsky

THE NUTCRACKER – WALTZ OF THE FLOWERS



G. Puccini

ARIA FROM TOSCA



G. Verdi

ARIA FROM II TROVATORE



J. Fučik

ENTRY OF THE GLADIATORS



Joh. Strauss

EMPEROR WALTZ

UNDER THUNDER AND LIGHTING



Joh. Strauss (father)

RADETZKY MARCH



and more



Duration of concert is 80 minutes.