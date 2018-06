Sto let samostatného Československa je i sto let skautské služby republice a společnosti. Tato služba zahrnuje celou řadu silných příběhů, od skautské pošty, přes účast v odboji, až po Skautský dobrý skutek. A právě o těchto událostech interaktivním a poutavým způsobem vypráví výstava Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy.

Český skauting byl v době vyhlášení samostatného československého státu ještě v plenkách, založen byl totiž v roce 1912. Služba a dobrovolnictví v něm však bylo ukotveno od samého začátku, a tak již o šest let později skauti přispěli k samotnému vzniku Československa. Kvůli obavám z nespolehlivé poštovní služby sloužili jako kurýři a zajišťovali tak chod prozatímní československé vlády.

Skauti s naší zemí prožívali i její krušnější časy. Kvůli nacistickému a dvěma komunistickým zákazům byl skauting dohromady 44 let mimo zákon. V těchto obdobích se skauti zapojovali do odboje a udržovali činnost v ilegalitě: vždyť vždy po návratu svobody byl skauting rychle obnoven a do jeho řad se hlásily desetitisíce mladých lidí.

„Pro všechna důležitá období posledních sta let se podařilo získat řadu cenných exponátů a připravit hravé a interaktivní způsoby, jak si je připomenout. Jak ale napovídá název Pošli to dál!, výstava nehledí jen do minulosti. Jejím konečným smyslem je přimět návštěvníky zamyslet se nad tím, jaké služby je zapotřebí v současnosti, a jak právě oni mohou přispět v příštích desetiletích naší republiky,” říká vedoucí Skautského archivu a jeden z hlavních organizátorů výstavy Roman Šantora.

Doprovodný program

23. 6. 2018 9:00 - 17:00 hodin Příležitostná poštovní přepážka

Používání příležitostného poštovního razítka a prodej dopisnice