Welcome to Night Vale v Praze

V rámci své další světové tour se vrací do Prahy Podcast Welcome to Night Vale se svou nevyzpytatelnou inscenací. Novou hru Welcome to Night Vale 2018 / 2019 World Tour napsal Joseph Fink a Jeffrey Cranor a jedná se o zbrusu nové představení, které se zatím ještě ani neobjevilo jako podkast. Inscenace bude stejně napínavá jako předešlá, o které The New York Times napsaly, že je tak pozoruhodná, jako kdyby si ji na lokální rádiovou stanici odskočil napsat David Lynch nebo Stephen King. Nová aktuální hra formou komunikativní rádiové show představí rozmanité drama, zapojující do příběhu i diváky.

S tour se můžeme těšit tradičně na herce Cecil Baldwina představujícího Cecila – hlas Night Vale, Symphony Sanders jako Tamiku Flynn a Meg Bashwiner jako Deb i Emcee. Během show se také dočkáte hudby od Disparition a speciálního záhadného hudebního hosta „The Weather“.