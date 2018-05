Wolves in the Throne Room - Futurum Music Bar Praha

Po osmi letech se na klubový koncert do Prahy vracejí dnes už kultovní Wolves In The Throne Room! Trio z washingtonské Olympie, které od roku 2003 neúnavně posouvá hranice black metalu, představí ve Futuru loňské album „Thrice Woven“, které potvrzuje pozici kapely coby jednoho z lídrů celého žánru.

Když před patnácti lety zakládali bratři Aaron a Nathan Weaverové ve srubu na rozpadající se farmě Calliope novou kapelu, publikem jim byly jen pusté a promáčené lesy amerického severozápadu. Po šesti studiových a dvou živých albech jsou Wolves In The Throne Room na pomyslném vrcholu. A jestliže počátečními inspiracemi Weaverů byla norská blackmetalová scéna, crust, doom, ale i Neurosis nebo gotický rock, poslední desky tria (druhým kytaristou je od roku 2016 Kody Keyworth) zasahují ještě dál. Na „Thrice Woven“ hostují Anna von Hausswolff nebo Steve von Till (Neurosis) a výsledkem je nesmírně působivý zvuk, který je stále samozřejmě nejblíže black metalu, ale atmosférickou naléhavostí zasahuje do dark ambientu nebo psychedelického folku. Desku textově oživují postavy norské mytologie a posluchač takřka cítí, jak ohromný vlk Fenrir zuřivě škube okovy, kterými ho zákeřně spoutali proradní bohové… Koncert Wolves In The Throne Room ve Futuru je jedinečnou příležitostí zažít tuhle výjimečnou kapelu bez festivalových bariér.