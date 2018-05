Pivo na Náplavce - Praha

DEGUSTAČNÍ FESTIVAL MALÝCH A MINI ČESKÝCH PIVOVARŮ

15.– 16. ČERVEN 2018

PÁTEK 14:00 - 22:00, SOBOTA 10:00 - 22:00

NÁPLAVKA RAŠÍNOVA NÁBŘEŽÍ, PRAHA 2 – MEZI PALACKÉHO MOSTEM A ŽELEZNIČNÍM NA VÝTONI

Hlasování o nejoblíbenější pivovar loňského ročníku festivalu dopadlo následovně:

1. Rodinný pivovar Krušnohor (594 hlasů), 2. Pivovar Lobeč (505), 3. Pivovar Trautenberk (417).

Příště se tedy můžeme těšit na festivalové pivo opět od Krušnohoru. Název i druh/stupňovitost piva si zatím necháme pro sebe, ale jistě to bude nějaká lahůdka. Ostatně jako vždy. :-)

PÁTEK 15. 6. (14:00 – 22:00)

Hudba

14:00 - 16:00 DJ Kid Dynamite (Tawatt DJs) (CZ)

16:00 - 18:00 Cheers! (CZ)

18:00 - 20:00 Helemese (CZ)

20:00 - 22:00 The Plastic People of the Universe (CZ)

SOBOTA 16. 6. (10:00 – 22:00)

Hudba

13:00 - 15:00 DJ Kid Dynamite (Tawatt DJs) (CZ)

15:00 - 17:00 Strašidelný elektrik band (CZ)

17:00 - 19:00 FruFru (CZ)

19:00 - 21:00 Orchidea (CZ)