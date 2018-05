Velvet Underground Revival Praha - Palác Akropolis

Již déle než třicet let vystupují hudebníci ze skupin Plastic People of the Universe a Garage ve společném projektu, který je poctou undergroundové legendě – The Velvet Underground, jedné z nejinspirativnějších kapel v historii hudby. To nejlépe vystihují slova Briana Ena: „Prvního alba Velvet Underground se prodalo jen deset tisíc kusů, ale každý, kdo si ho koupil, založil kapelu.“

Přijďte 29.12. na tradiční koncert do Paláce Akropolis okusit na vlastní kůži atmosféru přelomu 60. a 70. Let, uslyšíte všechny známé hity Velvetů od hlukových stěn Heroinu po křehké Pale Blue Eyes.