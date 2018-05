Výstava Pocta Rychlým šípům se bude těšit na vaši návštěvu v Galerii LUCERNA (palác Lucerna, naproti kinu a kavárně) od 22. května do 28. června 2018. Otevřeno bude od pondělí do pátku vždy od 16 do 21 hodin a vstup je zdarma.

Čeká na vás kolekce zbrusu nových příběhů Rychlých šípů z knihy Rychlé šípy a jejich úžasná dobrodružství. Padesát skvělých ilustrátorů a scénáristů z Česka i Slovenska nabízejí prostřednictvím svých komiksů různorodý pohled na Rychlé šípy a jejich odkaz v dnešní společnosti. S Rychlými šípy se podíváme do minulosti, ale i budoucnosti, dozvíme se, jaký osobní vztah k Mirkovi Dušínovi a jeho hochům autoři mají.

Na výstavě kromě panelů s novodobými komiksy najdete i několik reprodukcí originálních příběhů poskytnutých Památníkem národního písemnictví a další materiály o slavném klubu a jeho historii.

Součástí výstavy bude i Šípomat, kde si budete moci koupit placky s legendárními hláškami z původních Foglarových příběhů. Schválně, jakou hlášku vám osud přidělí!

A kdo by nechtěl selfíčko s Mirkem Dušínem? Ve fotokoutku vás čeká možnost vyfotit se klidně s celou pětkou.

Z výstavy rozhodně neodejdete s prázdnou. Na baru u obsluhy bude jedinečná příležitost zakoupit si zmíněnou knihu s novými příběhy, mapu Stíndael a originální ručně vázaný zápisník z papírů, které se zachovaly u Jestřába v bytě.

Nákupem všech těchto předmětů přispějete Skautské nadaci Jaroslava Foglara. Jejím prostřednictvím poputují peníze na aktivity související s Rokem Rychlých šípů, nebo aktivním skautům na údržbu a rozvoj skautských kluboven.