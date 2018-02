Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu

Výstava je soustředěna na léta 1966 až 1973, ve kterých je dobře vidět, jak se domácí umění emancipovalo a začalo se sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény. Reaguje nebo předjímá všechna důležitá témata a přístupy – novou geometrii, novou figuraci, konceptuální umění a umění akce. Podobně se uvolnila celá společnost, dobová média svědčí o docela jiném klimatu, než jaké společnost svazovalo začátkem 60. let. To se zintenzivnilo zejména poté, co se generálním tajemníkem strany stal Alexandr Dubček – a otevřela se cesta k procesu, které známe jako Pražské jaro.