Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná pořádá na letišti aeroklubu Plasy letecký tábor pro děti z celé ČR, od 16.7. 2018 do 21.7.2018, který volně navazuje na tábor NA KŘÍDLECH SPITFIRE pocta čs. válečným letcům a jmenuje se Letecký tábor 100 LET ČS. LETECTVÍ, tábor mapuje cestu československého a českého vojenského a civilního letectví od roku 1918 do roku 2018

Děti budou opět, po pečlivé pozemní přípravě, létat s instruktory letouny aeroklubu. Tábor je také vhodný pro modeláře a předpokládáme, že malí letci si s sebou, na letiště aeroklubu Plasy, přivezou své RC modely.

Opět budeme studovat na učebně letové postupy, trénovat na profesionálních desktopových leteckých simulátorech, a pak pilotovat s instruktory motorové letouny aeroklubu. Opět za námi přiletí naši přátelé z leteckého klubu Classic Trainers letiště Líně, Hangár 3, se svými historickými letouny.