Čarodějnice na koních na Ranči v údolí

Zveme všechny zástupkyně druhu Homo megeres obludos, lidově zvané čarodějnice, na každoroční Velký slet.

Akce se koná již tradičně na odlehlém místě, kde je možno v klidu provozovat všechny rejdy a tajné obřady. Na programu je slavnostní přijímací rituál mladších kolegyň, které úspěšně složí všechny zkoušky. Odporný a smrdutý zjev, příšerná povaha i vystupování budou po zásluze odměněny! Ty, které neuspějí, budou pro výstrahu upáleny.