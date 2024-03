GREGOLLICA

koncert

Srdečně Vás zveme na jedinečný hudební zážitek, který spojuje tradici s moderními hity - koncert skupiny GREGOLLICA.

Připravte se na nezapomenutelnou noc plnou světoznámých muzikálových, rockových a metalových hitů, které byly přepracovány do jedinečného stylu gregoriánského chorálu.

Nechte se unést hlasovými harmoniemi v provedení a capella, kde se klasika setkává se současností. Na programu nebudou chybět legendární skladby jako "Nothing Else Matters" od skupiny Metallica, "Bohemian Rhapsody" od Queen, "Circle of Life" z Lvího krále, "Believer" od Imagine Dragons, "Conquest of Paradise" od Vangelise, "Du hast" od Rammstein a mnoho dalších.

Koncert trvá 90 minut a uskuteční se bez přestávky, což vám umožní plně se ponořit do magické atmosféry večera.

Přijďte a zažijte noc plnou emotivních výkonů, které spojují historii s moderní energií. Tento jedinečný koncert si rozhodně nenechte ujít!