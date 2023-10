Halloween party na Krašovské s Dance Nation

V neděli 29.10. proběhně na Krašovská Aktivity centrum Plzeň akce, na kterou jen tak nezapomenete. Bude to akce plná strašidelných zážitků a zábavy pro celou rodinu.



Těšit se můžete na diskotéku, soutěže a hry, taneční vystoupení, malování na obličej a občerstvení v kavárně Copa? kafé. Na konci akce vás čeká dobrodružná stezka odvahy pro nebojácné děti.

Masky jsou vítány! Přijďte v halloweenském stylu a soutěžte o nejlepší masku (očekáváme i dospělácké masky).



Časový harmonogram:

17:00 – 18:30 Plnění úkolů, malování na obličej, třpytivé tetování, tvořivé dílničky.

17:30 Diskotéka v hale.

18:30 – 19:00 Taneční vystoupení a workshop.

19:15 – 20:15 Stezka odvahy a diskotéka.

20:15 – 21:00 Volná zábava.

Vstupné: 120,- Kč pro děti od 2 let. Děti do 2 let mají vstup zdarma (avšak pokud budou chtít soutěžní kartičku, platí se cena 120,- Kč). 50,- Kč je poté cena pro dospělé. (vstupné se platí až na místě)

Těšíme se na vaši účast a na společné strašení, Taneční škola Dance Nation a Krašovská Aktivity centrum Plzeň!