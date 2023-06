Vnitřní síla ženy

Přednáška

V současné době, o které můžeme říct, že je poměrně složitá a klade na všechny mnoho požadavků, se někdy ztrácí prostý a hlubší smysl věcí. Množství činností a úkolů nás tolik rozptyluje, že nedokážeme vždy zcela zachytit, co je to zásadní a to pevné v nás samých nebo i v tom, co se odehrává kolem nás. Možná právě proto se žena tolik snaží najít své pevné místo v životě skrze hodnoty, které jí přinesou jistotu v sebe sama. A pokud se takto pokusí odhalit své vnitřní bytí, svou vlastní duši, odhalí mnohé velké potenciály, jež se v ní skrývají. Tyto potenciály, tyto vnitřní síly může probudit, dále rozvíjet a především používat. V tradičních kulturách můžeme vidět, že právě tyto vnitřní potenciály byly spojeny se specifickými rolemi žen, které pak v rámci svého života naplňovaly. Najdeme tedy mnoho příkladů, jakou vnitřní sílu mají ženy v roli matky, jakou mohou být oporou jako sestry, jak umí inspirovat jako umělkyně a také jak často intuitivně tuší neviditelné úrovně přírody i člověka. Jako starodávné kněžky či věštkyně.