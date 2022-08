Hudba je lék

Je tomu již více než 40 let, co hudební festival trampské, folkové a country tvorby Porta zakotvil po dlouhém putování republikou ve velkorysých prostorách plzeňského výstaviště. Bylo to poprvé, kdy hudební produkce přesídlila z uzavřených prostor různých kulturních domů pod širé nebe a celková atmosféra festivalu dostala náboj něčeho, co zavánělo svobodou.

Výstava má tuto slavnou éru Porty, kterou navštěvovalo přes 30 tisíc lidí, připomenout. Oživíme vzpomínky na dnes již téměř zapomenuté kapely, hudebníky a dobu, kdy čas plynul tak nějak pomaleji a lidé se na schůzky domlouvali prostřednictvím vzkazů na nástěnce u vstupu.

