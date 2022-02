Exotické ovoce v Plzni

Do Plzně se již 19. února vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do OC Plaza ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie!

Co u nás jako vždy najdete?

Čerstvé ovoce z Afriky

Sušené ovoce

Dálkami vonící koření ze Zanzibaru

Extra kvalitní kávu, čaj, džemy a mnoho dalšího

Více o produktech: https://www.virunga.cz/

V milované Ugandě a Tanzanii, kde máme část srdce i rodiny, pro vás vybíráme ty nejlepší zemědělské produkty. Zaručeně čerstvé od drobných farmářů, jejichž živobytí tak podporujeme.