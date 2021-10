KUK festival pro nejmenší děti

Přijďte si užít divadlo pro nejmenší diváky, koncert vážné hudby pro rodiče s batolaty, vyzkoušet pohybové a hudební workshopy či zadovádět si do obří herny pro malé průzkumníky. Přijďte se přesvědčit, že umění a zábava pro batolata existuje a že i vaše ratolest si KUK zamiluje!

Program:

9.-12.10. každý den 10:00 – 13:30 a 14:00 – 18:00 obří herna pro nejmenší

9.10.

11:00 Hudba batolatům /ws

16:00 Studio Damúza: Já, ty a to /divadlo

10.10.

11:00 BabYoga/ ws

16:00 Studio Damúza/ Ptáček a lev

11.10.

10:00 Bleší cirkus (děti DO 1,5 roku) / ws

11:30 Bleší cirkus (děti OD 1,5 roku) /ws

16:00 FysioART: Hmyzí hotel bzzz / divadlo

12.10.

10:00 Filharmoniště / koncert

16:00 Studio Damúza: Ptáček a lev / divadlo

KUK herna

termín: 9.-12.10.2021, každý den 10:00 – 13:30 a 14:00 – 18:00

cena: 100 kč dítě/ 50 kč dospělý

Obří herna pro nejmenší a jejich velký doprovod. Malí průzkumníci se mohou těšit na obří bludiště, kuličkodráhu, hravé tabule, originální haptický koberec, měkoučkou nafukovací prolézačku, svět rostlin z pohledu malého broučka a také odpočívárnu pro ty, které hraní unaví.

Herna je určena pro děti od 10 měsíců do 3 let.

Vstupné do herny platí na celý časový úsek.

Bleší cirkus pro děti DO 1,5 roku

Kapacita: 16 lidí

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

Anotace: Přijďte si pohrát a společně zacvičit do naší cirkusové herny! Malí cirkusáci by už měli umět chodit, aby si workshop pořádně užili. Během výuky je kladen důraz na hravost, uvědomění si vlastního těla – zpevnění středu, zabalení těla, zlepšení koordinace pohybu a motoriky. A hlavně prostřednictvím společného cirkusení na posílení vztahu mezi dětmi a jejich dospěláky. Profesionální lektoři z centra Cirqueon vám představí, co všechno se skrývá pod pojmem “cirkus”. Tak Elá hop! Pro vstupenky! Workshop trvá asi 50 min.

Workshop je určen pro dvojice dítě + rodič.

Bleší cirkus pro děti OD 1,5 roku

Kapacita: 16 lidí

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

Anotace: Přijďte si pohrát a společně zacvičit do naší cirkusové herny! Malí cirkusáci by už měli umět chodit, aby si workshop pořádně užili. Během výuky je kladen důraz na hravost, uvědomění si vlastního těla – zpevnění středu, zabalení těla, zlepšení koordinace pohybu a motoriky. A hlavně prostřednictvím společného cirkusení na posílení vztahu mezi dětmi a jejich dospěláky. Profesionální lektoři z centra Cirqueon vám představí, co všechno se skrývá pod pojmem “cirkus”. Tak Elá hop! Pro vstupenky! Workshop trvá asi 50 min.

Workshop je určen pro dvojice dítě + rodič.

Hudba batolatům

Kapacita: 26 lidí

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

Interaktivní hudební vystoupení, ve kterém uslyšíte převážně lidové písně v autorských aranžmá jak známých, tak i méně obvyklých nástrojů. Hudba je zdrojem inspirace a radosti. Když ji v tom nebudeme bránit, pomocí hudby můžeme zažít příjemné i silné emoce. Děti i jejich rodiče se mohou do vystoupení jakýkoliv způsobem, třeba pohybem, zpěvem, různými zvuky a podobně, rozhodně se za to na vás nebudeme zlobit, spíš naopak, s radostí to uvítáme.

Filharmoniště - duo Mellison

Kapacita: 60 lidí

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

Koncert vážné hudby pro dospělé, kde jsou malé děti vítány!

Koncert v podání Dua Mellison, souboru hrajícího ve složení Karolína Dlouhá (flétna) a Lukáš Štěpánek (kytara), představí komornější program, na který děti velmi dobře reagují, strunné nástroje bývají většinou dětskými favority. Vlastní deky, občerstvení i tiché hračky jsou vítány. Naši hudebníci vám budou hrát přibližně 45 minut a nikdo nečeká, že vaše děti budou celou tu dobu potichu :)

Studio DAMÚZA: Já, ty a to



kapacita: 50 osob

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

Inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let

Inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let. Abstraktní pojednání o kulatosti světa pro nejmenší. Tanečně-pohybová inscenace pro batolata od 10 měsíců do 3 let a jejich rodiče.

Svět je kulatý, svět se točí. Pojďte se točit taky! Vydejte se společně s kosmonauty na dobrodružnou cestu galaxií, třeba na svítící planetu nebo planetu z heboučkého plyše! Tanečníci provedou nejmenší diváky světem kolem dokola.

Představení nabízí dětem první kontakt s divadlem - respektuje jejich potřeby a citlivě je uvádí do světa pohybů, zvuků a dotyků. Už od 10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci kolem sebe a svět, který bezprostředně nevidí, pro ně už začíná existovat.

koncept, režie: Karolína Křížková

hudba:Jůlie Lupáčová

scénografie:Karolína Jansová

hrají:Andrej Lyga, Karolína Křížková

Studio Damúza: Ptáček a lev

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

kapacita: 50 osob

Poetická inscenace pro děti od 1 roku do 3 let

Jaro se probouzí a s ním i netradiční přátelství, které se prohlubuje a zraje stejně jako jablíčka, či švestky na podzim. Neroztaje ho dokonce ani ten nejsilnější mráz. Tak trochu poetická inscenace pro nejmenší, která je oslavou něžných okamžiků, vzájemné blízkosti dvou na první pohled odlišných bytostí - ptáčka a lva.

Společně s námi zaklepte na dvířka zahrádky, kde bydlí lev, který zatím netuší, jaká tajemství v ní příroda ukryla.

Koncept: Mária Šmolková Dramaturgie: Mária Šmolková

Režijní spolupráce: Dora Bouzková a Jiřina Vacková

Scénografie: Alžběta Vitvarová, Tereza Magnan

Hrají: Mária Šmolková, Bára Černochová, Eliška Došková

FysioART: Hmyzí hotel bzzz

cena: 100 kč dospělý, 100 kč dítě

kapacita: 45 osob

Divadelní výprava do světla hmyzích hrdinů pro děti od 1 roku do 3 let.

Divadelní výprava v česko-německé koprodukci za malinkatými, v přírodě sotva viditelnými, zvířátky je určena nejmladším divákům a jejich průvodcům. Co natropí jeden komár ve stanu? Platí pravidlo, že čím roztomilejší housenka, tím krásnější motýl? Jak bzučí omylem spolknutá moucha v břiše? Dá se navštívit mravenčí továrna? Do hmyzích i lidských domečků nakukují všelijací červíci, mušky, včelky, mravenci, housenky, a dokonce i jedna sluníčkem zezlátlá píďalka.

Námět: Hana Strejčková

Tvorba a interpretace Hana Strejčková a Heda Bayer