S duchy až do noci - Kostel sv. Jiří v Lukové u Manětína

Myslím, že bez alespoň jedné otevíračky do noci by nebyl rok u duchů kompletní. Co myslíte? V sobotu 31. října jste proto zváni k vychutnání si unikátní atmosféry Kostela duchů v čase soumraku a tmy, která by se dala krájet. Kostel pro vás nasvítíme a kulisu doplní reprodukovaná hudba od mistrů jako jsou třeba Gregorians, Vangelis, Era, Hans Zimmer nebo varhanové covery nejznámějších světových skladeb.

Zároveň půjde i o "náhradu" k letošní zrušené Noci kostelů a s největší pravděpodobností i o poslední otevírací hodiny v tomto roce.