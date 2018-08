Zoči Voči / Zakázaný Ovoce / Jaksi Taksi

Slovenská kapela Zoči voči bude do Plzně vážit dlouhou cestu z Nitry, vy se ale určitě postaráte o to, aby to stálo za to. Jejich muzika je směsí metalcore, rocku, punku, hardcore a dalších vlivů – a dohromady to i ve spojení s pověstným slovenským temperamentem „chutná“ moc dobře.

Zakázaný ovoce se po bouřlivém období několika minulých let opět konečně pohybuje ve stabilních kolejích. Kapela pravidelně koncertuje a na svých cestách křížem krážem republikou se zastaví i v KD Šeříková. S výše zmíněnými Zoči voči udělali před čtyřmi lety píseň a klip Nikdy nezapomenem / Nikdy nezabudneme. Jestlipak tuto píseň uslyšíme v podání obou kapel?

Ač je to k nevíře, pražští pop-punkoví Jaksi taksi hrají už šestadvacet let. Kapela působí stále mladistvě, ale zejména z jejich pozdější tvorby (Selfie, Léto) čiší již určité zamyšlení nad současnými fenomény ve společnosti a v šoubyznysu. Na pódiu KD Šeříková budou řádit jako vždy a přenesou na vás kus své energie.

