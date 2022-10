Je to dlouhých sedmnáct let, co Olympic odehrál první a do letošního roku poslední koncert v hlineckém amfiteátru Rychtář.

Teď tato legendární skupina, jejíž kariéru provází nespočet dnes již zlidovělých hitů, slaví 60 let! A není tak lepší příležitost pro návrat do Hlinska!

Potvrzení interpreti:

Olympic

Arakain

Citron

a další velká jména brzy přidáme