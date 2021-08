Sportovní park na zámku

Zážitky nabitý program Sportovního parku Pardubice se bude odehrávat také v jedinečném prostředí pardubického zámku. Kromě sportovních stanovišť společenského tance, lukostřelby a zámeckého orienťáku nabídne také večerní přednášky a cvičení na zámeckých valech. Po nich také povede část trasy závodu Gladiator race.

Program:

Společenský tanec

7.– 9. 8. 2021

Stanoviště – pod mostkem v parkánu

Gladiator race

8. 8. 2021

Přednášky

9. 8. od 18.30 h, přednáškový sál – Mindfulness – Všímavost v mezilidských vztazích (Robert Kučera)

10. 8. od 18.30 h, přednáškový sál – Jak na posilování odolnosti (Helena Wiesenbergová)

11. 8. od 18 h, přednáškový sál – beseda s psovodem Davidem Hynkem z HSZ Pardubického kraje

12. 8. od 18.30 h, parkán – komentovaná prohlídka výstavy Nížina (Radek Kalhous)

13. 8. od 18.30 h, přednáškový sál – Proč by dospělí měli napodobovat děti? (Jaroslav Salva)

Lukostřelba

10. – 12. 8. 2021

Z.orienťák

13. – 15. 8. 2021, od 10 do 18 h, areál pardubického zámku

Zámecký orientační sprint vás provede několika pojmy a hlavně místy v zámeckém areálu, která čekají na své odhalení! Dokažte si, že ani renesanční skvost vás nemůže zaskočit a že zde poznáte každý kout! Zasprintujte si, ale bezpečně, na všech pět připravených stanovišť. Na každém stanovišti si do hracího plánku, který bude volně k vyzvednutí v hlavním průjezdu při vstupu do zámeckého areálu, nakreslete příslušný symbol, tužka bude vždy na stanovišti. Na pátém posledním stanovišti získáte razítko do vaší hrací karty! Ale pozor – pokud nebudete mít všechny nakreslené symboly (celkem 4) na hracím plánku, ani se na páté stanoviště nevydávejte. Každý nalezený „zámecký kout“ se vám také představí minitextem. Zkuste tedy sprintovat nejen nohama, ale i očima a dozvíte se zajímavosti možná nevídané!

Návod tedy hrací plánek k našemu zámeckému orientačnímu sprintu naleznete v hlavním průjezdu při vstupu do zámeckého areálu v boxu označeném logem Sportovní park Pardubice 2021. Hrací plánek si můžete v období konání sportovního parku volně vzít a využít ho v rámci našeho Z.orienťáku. Jednotlivá stanoviště budou součástí hracího plánku.