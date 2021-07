Národní kulturní památka - kostel sv. Jakuba v Poličce odkrýva nejedno tajemství

Navštivte nově zbudovanou expozici, ve které spatříte umělecky hodnotné a dosud veřejnosti neznámé obrazy, sochy a knihy z okruhu poličského děkanství. Nahlédnete do unikátního prostoru půdy, který je poprvé zpřístupněn veřejnosti a kde můžete obdivovat historické krovy mimořádného rozponu i jinak nedostupný pohled na rub kleneb kostela.

O letních prázdninách probíhají od pondělí do soboty vždy v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin komentované prohlídky nově opraveného děkanského kostela sv. Jakuba, na jehož komplexní rekonstrukci byla přidělena evropská dotace ve výši 71 mil. Kč. V rámci prohlídky je možné shlédnout interiér kostela, vybudovaného v letech 1853–1865 v čistě novogotickém slohu. Dominantu chrámu tvoří oltářní socha sv. Jakuba Většího z kararského mramoru od sochaře Václava Levého. Novinkou je zpřístupnění a prezentace nově zrestaurovaných uměleckých památek, převážně barokních soch a obrazů, které se do dnešní doby dochovaly jak v kostele sv. Jakuba, tak v kostelech v přilehlých obcích. Expozici na severní kruchtě kostela doplňuje sbírka rukopisů poličského literátského bratrstva spolu s vybranými tisky z fondu děkanské bibliotéky. Působivé jsou rovněž historické krovy v prostoru půdy či ruby křížových žebrových kleneb kostela. „Vedle vyhledávaných prohlídek rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba je nyní možno se podívat i na nově zbudovanou expozici a to Obraz jako viděné slovo. Jde o umělecky hodnotné obrazy, sochy a knihy, z nichž každý má svůj příběh.

Například dřevěná socha anděla přežila vše zničující požár v roce 1845. Expozice je umístěna na severní kruchtě kostela v sousedství varhan. Kromě toho vede trasa této prohlídky i do unikátního prostoru půdy, která je poprvé zpřístupněna veřejnosti a kde můžete obdivovat historické krovy mimořádného rozponu. Expozice je mimo jiné doplněna panely dokumentujícími nejen historii kostela,“ uvádí historik muzea PhDr. David Junek. „Ve farním kruhu jsme za zdar oprav poděkovali Bohu při slavnostní bohoslužbě 20. června 2021, kterou sloužil apoštolský nuncius, vyslanec papeže Františka, Charles Balvo. Obnova kostela však není významnou událostí pouze pro farní rodinu, ale i pro širší veřejnost. Ta je zvána do kostela také, zvláště ke dvěma příležitostem o svátku svatého Jakuba. Kvůli pandemickým opatřením nebylo možno uspořádat řádnou vernisáž expozice v kostele, proto Vás zveme v sobotu 24. července na ne-vernisáž. Celý tento den bude vstup na výstavu a na půdu kostela zdarma a na 16.00 hodin plánujeme drobnou slavnost, při které se spolu poradujeme z vystavených exponátů a něco si o nich řekneme. Nejen Svatý Jakub, ale i farnost a farář jsou Vám otevřeni. Stačí přijít,“ uvádí P. Tomáš Enderle, římskokatolický farář poličský. Navštivte tuto jedinečnou národní kulturní památku, nebo si najděte čas na krátké duchovní rozjímání.