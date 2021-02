Muzeum v zimní Poličce aneb oživili jsme pro vás 2838 m

Přijdou vám procházky přírodou stále stejné? Oživili jsme pro vás poličskou cyklos-tezku vedoucí do Modřece v místě původní železniční vlečky. Témata jsou různorodá a rozhodně zajímavá. Připraveno je pro vás deset různých minipanelů, které jsou na ní umístěny. Jejich cílem je vás nejen zaujmout, ale také pobavit. Najděte je všechny a dozvíte se například, že letos slaví 100té výročí značka GUCCI, 20té výročí oslavuje WIKIPEDIE či to, že INTERNET má letos 30té narozeniny. K vidění bude do neděle 14. března 2021.