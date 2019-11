Pavel Burdych a Zuzana Berešová

Československé komorní duo se vrací do Poličky po pěti letech. Těšit se můžete na hluboký umělecký zážitek. Na housle vám zahraje Pavel Burdych a na klavír Zuzana Berešová. Oba umělci vzdají poctu nejslavnějšímu poličskému rodákovi a jeho žákům. „Československé komorní duo se vrací do Poličky po pěti letech. Zatímco tehdejší prosincový koncert v sálku muzea byl věnován nejvýznamnějším jubilantům Roku české hudby 2014, letos přijedou oba umělci, aby vzdali poctu Bohuslavu Martinů a jeho žákům.

Netřeba zřejmě připomínat, že jedinými českými, lépe řečeno moravskými žáky slavného poličského rodáka byli skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová (v letech 1938 až 1940 v Paříži) a skladatel Jan Novák (v letech 1947 až 1948 v New Yorku)“, uvádí předseda Spolku NÁŠ MARTINŮ, Mgr. Jaroslav Novotný. „Z bohatého programu složeného z tvorby všech tří komponistů si zvláštní pozornost zaslouží uvedení Elegie pro housle a klavír, kterou Martinů napsal ještě za svého studia na pražské konzervatoři v roce 1909. Uvedené dílo, které autor opatřil tajuplným podtitulem „Zlo se vrací“, patří k nejranějším skladbám Martinů vůbec. V Halbreichově chronologickém katalogu skladeb mu patří třetí příčka,“ dodává. Pro ty, kteří nevědí, co je to Halbreichovo číslo, lze doplnit, že se jedná o označení skladeb v katalozích hudebních děl, jejichž autorem je belgický muzikolog Harry Halbreich. Ten takto sepsal veškerou tvorbu nejen Bohuslava Martinů, ale i švýcarského skladatele Arthura Honeggera. Za písmenem H je pokaždé uvedeno číslo, pod kterým je příslušná skladba zapsána v katalogu, a protože jde o chronologicky uspořádaný seznam, má uvedené číslo určitou vypovídací hodnotu i ohledně stáří skladby. Takže například v katalogu děl Bohuslava Martinů patří číslo jedna jeho nejranější komorní skladbě pro smyčcový kvartet z roku 1902 nazvaná Tři jezdci, dvojku má symfonie Posvícení z roku 1907, trojku zmíněná Elegie z roku 1909 atd., přičemž nejvyšší číslo 384 nese skladba Zdravice z roku 1959, kdy skladatel zemřel. Koncert se koná ve čtvrtek 28. listopadu od 18.00 hodin v hudebním sále poličského muzea. Vstupné na akci je 90,- Kč.