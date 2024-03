VÍTEJTE NA INLAKECH FESTIVAL: BACK TO THE ROOTS! Datum: 21. - 23. června 2024 Místo: Fort Escot, Krělov u Olomouce Připravte se na nezapomenutelný zážitek plný moudrosti předků a energie přítomnosti na našem festivalu Inlakech: Back to the Roots! Proč právě u nás? Vstupte do srdce přírody, kde se setkává moudrost našich předků s energií přítomnosti.

Očekávejte unikátní kombinaci místních tradic, indiánských rituálů, podporu zdravého životního stylu a prostor pro sebepoznání. Naučte se návratu k přirozenosti a prožijte sounáležitost s přáteli a rodinou. Co můžete očekávat: Autentické Ritualy a Ceremonie Workshopy o zdravém životním stylu Ecstatic dance Sebepoznání a meditace v přírodě Hudba a tance pod hvězdami Promitání dokumentů Slunovratový oheň Nabitý program pro děti Besedy a přednášky od vyjímečných lektorů Nepropásněte tuto jedinečnou příležitost pro spojení s přírodou a komunitou. Kupte si svou vstupenku a přidejte se k nám na Inlakech Festival: Back to the Roots!