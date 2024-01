Výstavní projekt TO ČI ONO představuje průřez 25letou fotografickou činností Michala Kalhouse, a to v dobovém a uměleckém kontextu tvorby autorů, kteří jej inspirovali a podnítili k vlastní autorské práci. Projekt je syntézou nových i starších snímků z let 1995 až 2020, které autor daroval Muzeu umění Olomouc v roce 2021 v souvislosti s přípravou své monografické publikace (Edice Olomoučtí fotografové, Olomouc 2022). Z desítek fotografií, z nichž řada má deníkový ráz, se kurátorka Štěpánka Bieleszová pokusila sestavit celek, který přibližuje Kalhousovy úvahy o pomíjivosti, o partnerských vztazích a rodině, o pokoře i vděčnosti za možnost žít prostý všední život.

Výstavní kolekci částečně doplní i fotografie dalších autorů, jako jsou Jiří Kovanda, Marie Kratochvílová, Markéta Othová, Josef Sudek, Jan Svoboda, Miroslav Tichý, Václav Stratil, Jiří Toman, Milena Valušková či autorská dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák, s nimiž Kalhous sdílí podobný pohled jak na svět, tak i na fotografii a její obsahové a formální možnosti. Speciálním hostem projektu je Martin Horák, který výstavu obohatí autorskou instalací.

