TTALK: Karla Mornstein-Zierotin

Debatní série TTalk zve ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života. Tentokrát se debaty zůčastní majitelka zámku Bludov, Karla Mornstein-Zierotin. Vystudovaná historička a dědička rodu Žerotínů se kromě správy pozemků na Šumpersku věnuje také chovu domácích zvířat, zejména její smečky irských setrů. Co takový život obnáší? Jak se žije s vědomím tří století vlastní rodinné historie? Jakým směrem podle ní Olomouc směřuje? To vše a mnohem víc zodpoví TTalk!

Moderují Robert Runták (tlgrph) a Radim Kašpar (Okresní hospodářská komora). Hudební doprovod obstarává náš kapelník Tomáš Višinka a jeho hosté.