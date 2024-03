Vernisáž: Andrej Dubravský

Vernisáž 11 4 18:00 Výstava GOOD BOY Andreje Dúbravského se zamýšlí nad tématem krásy v umění, a to jak z historické perspektivy, tak optikou dnešní doby. Doby, kdy se rétorika fitness životního stylu, stereotypů dokonalého vzhledu a fatshamingu na sociálních sítích mísí s hnutím body positivity a plus size kampaněmi světových módních značek. Jako společnost se nacházíme v době, kdy jsme posedlí vlastním tělem a nutkavostí k jeho veřejné prezentaci ale zároveň zažíváme traumatizující pocit bezmoci z nedovoleného vstupu do intimního prostoru. Paradox současnosti ještě umocňuje historický kontext rozporuplného tabuizování a odvážného zobrazování „zakázaného“.

Do centra dění Dúbravského výstavy se pomyslně dostává připomínka známého výjevu Šťastné náhody houpačky. Až pozorné oko diváka ve spletité romantické scenérii tohoto Fragonardova rokokového díla postřehne silné emoce hlavní postavy. Užívání si okamžiku vizuální rozkoše v sobě nemá žádný stud, naopak je pozvánkou ke hrátkám. Vedle častého zobrazování mužských těl a erotických výjevů se Dúbravský jako jeden z nejvýraznějších představitelů slovenské umělecké scény věnuje také stylizovaným autoportrétům, přírodním motivům a venkovské krajině. Je absolventem ateliéru Malby Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Má za sebou řadu výstav v České republice a na Slovensku, ale také úspěšné zahraniční projekty, například ve významné berlínské galerii DITTRICH & SCHLECHTRIEM. Kurátoři: Mira Macík, Erika Kovačičová