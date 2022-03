Bonjour Olomouc 2022

III. ročník festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc je tady! Všichni příznivci francouzštiny a milovníci frankofonního kulturního bohatství mají opět možnost vychutnat si tematickou atmosféru přímo v hanácké metropoli. Letošní ročník nabídne mnoho zajímavých akcí pro hosty všech věkových kategorií. Těšit se můžete na filmový maraton, divadelní představení nebo literární či historické přednášky spjaté s francouzskými osobnostmi. Do programu jsme zařadili i dvojjazyčné čtení pro děti a nebude chybět ani ochutnávka francouzské kuchyně či degustace vín.

Své znalosti můžete otestovat například v hospodském kvízu. A zatímco si budete povídat s rodilým mluvčím u lahodné kávy, vaše ratolesti se zabaví v kreativním koutku. Těšíme se na vás. PROGRAM: 14.3. Oficiální zahájení festivalu + koncert JB & BLANK 19.00 Mozarteum Arcidiecézního muzea https://fb.me/e/2hkfFdIIU 15.3. Olomouc a Francie 17.00 Galerie Biblio + sál volného výběru VKOL https://fb.me/e/5LI0N9Vcn 16.3. Oběd s vůní Francie 10.00–17.00 Green bar https://fb.me/e/3cqMnAIXJ 16.3. Přes hranici (2021) / Olga (2021) 17.30 a 20.00 Kino Metropol https://fb.me/e/1GzA9X7P4 20.3. Francouzské stopy v Olomouci 15.00–16.30 centrum Olomouce https://fb.me/e/1wOu6KFiv 21.3. Vlna / La Vague 19.00 Mozarteum Arcidiézního muzea https://fb.me/e/28nMtOlYC 21.3. Speak-dating a kreativní "francouzský koutek" pro děti 15.00–17.00 Francouzské centrum UP https://fb.me/e/14cooHdG6 22.3. Moderní francouzská groteska 17.00 Filmový sál Uměleckého centra UP (Konvikt) https://fb.me/e/2fHGU1lxN 23.3. Zkáza totálního myšlení 19.00 Divadlo na cucky https://fb.me/e/1iZNxpfWp 24.3. Bonne dégustation 19.00–21.00 Na břehu Rhôny Olomouc https://fb.me/e/1kW0VRt5y 25.3. Francouzský zvířecí karneval 9.00–10.00 MŠ Žižkovo náměstí https://fb.me/e/1uaSzNX2y 25.3. Jsem politováníhodný korespondent 18.30 Beseda Muzea umění Olomouc https://fb.me/e/3eudUNb7P 27.3. Magali Mougel: Suzy Storck 19.00 Mozarteum Arcidiézního muzea https://fb.me/e/1DugDq8DL 28.3. Francouzské herní odpoledne 15.00–16.30 Francouzské centrum UP https://fb.me/e/37XrPXZeY 28.3. Hospodský kvíz 19.00 M.D.ORIGINAL 1869 https://fb.me/e/1J8Xk7u7T 29.3. Olomouc francouzská 17.00 Galerie Biblio + Sál volného výběru VKOL https://fb.me/e/36nmWl4xn 30.3. Rendez-vous à la française 9.00-15.00 Aula Filozofické fakulty UP