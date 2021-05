IMPRA Live

IMPRA se vrací do Telegraphu s opravdu živým představením!

Začátek: 19:00

IMPRA - jediný divadelní projekt svého druhu na české divadelní scéně. Hanny Firla, Ondřej Král & Nero. Divadelních představení bez přípravy. Dohromady odehráli více než 150 představení za pět let své existence. Snaží se neustále posouvat své hranice, a proto jejich představení nikdy nemá pevný záchytný bod. Vše vzniká až přímo na jevišti, včetně hudebního doprovodu, kam se snaží jít s co nejčistším stavem své jednoty těla a duše. Žánr i jakákoliv dílčí část představení tedy zůstává až do poslední chvíle tajemstvím. Své myšlenky přístupu k tvorbě shrnují v manifestu Imprassionismu.