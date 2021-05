Beerfest Olomouc 2021 již po 19. Těšit se opět můžete na spousty pivovrů, zábavy a těch nejlepších kapel - NO NAME, Vašo Patejdl a další... Milovníci piva letos nakonec o svůj oblíbený svátek nepřijdou. Beerfest se na tradičním místě v Korunní pevnůstce přece jen uskuteční, byť jen jako jednodenní. Zapište si do kalendáře pátek 2. července. K dobrému pivu zahraje festivalová stálice No Name, s kapelou přijede i Vašo Patejdl.