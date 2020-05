Trienále středoevropské kultury a umění je nový výstavní formát, kterým Muzeum umění Olomouc doplňuje svůj dlouhodobý zájem o středoevropský kulturní region, soustředící se pod značkou SEFO především na období totality, tj. let 1945 až 1989.

Je to také z hlediska státní instituce formát atypický, protože je principiálně festivalový - tedy efemérní, multižánrový a multimediální, předpokládající spolupráci s řadou partnerů a vyžadující výrazný vstup do veřejného prostoru. Podobnému typu přehlídek je vlastní otevřená politická a sociální angažovanost a jejich jednoznačným pozitivem je přímý dopad na bezprostřední okolí. Toho dosahuje mimo jiné tím, že svou pozornost věnuje právě a především umění současnému, tj. aktuálním otázkám a problémům. K jejich komunikaci zároveň využívá post-mediální přístupy – nezaměřuje se pouze na oblast vizuálního umění, naopak do muzejních expozic cíleně uvádí spekulativní i performativní formy, divadelní a hudební produkce, a vnější prostory recipročně kolonizuje uměleckými a architektonickými intervencemi.