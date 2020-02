Expediční kamera Olomouc 2020

Největší festival expedičních filmů v ČR míří do Olomouce. Těšte se Tieň Jaguara Režie: Pavol Barabáš Délka: 57 min Země: Slovensko, 2018 Jazyk: český, slovenský Amazonská džungle je jedno z mála míst na světě, kde žije řada původních obyvatel a kmenů úplně nedotčené moderní civilizací. Jsou to kmeny, které si neohroženě hají území, Někteří jsou i kanibalové a někteří jsou naopak tak mírumilovní, vřelí a otevření, že nad tím zůstává rozum stát.

Jako indiáni kmene Hodi na území Venezuely, kteří přijali 4 cestovatelé na čas mezi sebe a dali jim možnost objevit mnohé. O životě v džungli, o přírodě, o lidských hodnotách, o sobě samých. Nechte se pozvat do končin, kde se děti neučí programovat, ale utéct, když zaútočí opice a přežít. Kde nejvzácnější a nejdůležitější věc je být spolu. Surf Cuba Režie: Jacob Oster Délka: 15 min Země: Kanada, 2018 Jazyk: Španělsky, české titulky

Komunistický režim svobodu obyvatel Kuby z velké míry potlačuje. Navzdory tomu jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí najít v životě štěstí i tam, kde není. Kubánci vynikají v baseballu, fotbalu, anebo v boxu. Poloha a podnebí země jsou ideální pro surfování, pobřeží Kuby je dlouhé skoro 3 000 km. Jenže v celé zemi není jediný surfařský obchod, takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle sportu věnuje 150 surfařů, pro které je každá vlna je pro nejen adrenalin, ale také špetka osobního odboje. Boy Nomad Režie: Niobe Thompson Délka: 21 min Země: Kanada, 2018 Jazyk: mongolsky, české titulky

Devítiletý Janibek žije s rodinou v mongolské části pohoří Altaj. Jeho největší vášní jsou jezdecké závody, při kterých dokáže na svém koni předjet i mnohem starší hochy. Tahle zima je ale jiná, přijde velký mráz a hrozí, že rodina nomádů přijde o to nejcennější, co má, o zvířata. Proto se muži vydávají na cestu za pastvinami a řada je tentokrát i na Janibekovi. Je potřeba každý schopný jezdec a z kluka se tak během okamžiku musí stát muž, který se postará v drsných podmínkách o rodinu a o dobytek, až v druhé řadě o sebe. Sary Jaz Režie: Adrian Kiernan Délka: 15 min Země: Austrálie, 2017 Jazyk: anglický, české titulky

V tomhle filmu se toho moc nenakecá. Nikdo neremcá, že zmrzne nebo umře hlady, nehraje dramatická hudba, nikoho nezachraňuje vrtulník. A to přesto, že sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian Shan je dost extrémní výzvou, a to nejen vodáckou. Peřeje odlehlé řeky s průtokem až 400 m3 /s jsou nebezpečné a nečitelné. Samotnému sjezdu předchází 100 km dlouhý trek s kajaky na zádech, po dojezdu čeká vodáky ještě 4 dny lezení a pochodu přes hory zpět do civilizace. Většina členů expedice to nazývá nejtěžším zážitkem v životě, ale před kamerou je vidět jen nadšení z toho, co dělají v životě nejraději.