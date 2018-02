Krásy Lisabonu vám odhalí António Pedro Nobre

V Lisabonu se narodil, zná tam každý kout, uličku i místa, která zůstávají běžným turistům utajená. S kým jiným byste chtěli objevit portugalskou metropoli nebo se jen podělit o zážitky ze společných cest? Přijďte mezi nás… Průvodce cestovní agentury Rady na cestu António Pedro Nobre vám o Lisabonu prozradí vše, co vás zajímá, přidá informace ze zákulisí zájezdů do Portugalska i praktické rady na cestu.

„Provázet cestovatele mým rodným městem byl na začátku troufalý nápad zcestovalého cizince, brzy ale bylo jasné, že průvodcování bude dalším zajímavým směrem v mém životě. Každý vám může ukázat Lisabon, ale já jsem se tam opravdu narodil. Vím, kam si zajít na nejlepší jídlo, kam zamířit za zábavou a kde nejlépe nasajete jižanskou atmosféru starého města. Jsem autorem čtyř cestopisných knih a několika novinových článků o cestování vlakem po Evropě. Po železnici jsem projel přes 200 000 kilometrů, procestoval 30 evropských zemí a Maroko.

Vystudoval jsem scenáristiku v rodném Lisabonu, od roku 2001 jsem však na volné noze, cestuji a pracuji střídavě v Portugalsku i v Česku. A právě v Ostravě jsem kdysi natočil video pro Radynacestu.cz…“ Rady na cestu Na začátku byla myšlenka plnit cestovatelské sny. Dnes máme pobočky ve dvou městech, šest let zkušeností a na šestnáct stovek odjetých zájezdů, a to číslo pořád stoupá. Především jsme to ale pořád my – nadšenci na cestách, posedlí zajímavostmi, experti na autentické zážitky, zkušení poradci, skvělí průvodci..., zkrátka praví cestovatelé. Najdete nás na www.radynacestu.cz.