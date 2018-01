S výsledky výzkumu poslance českého vás seznámí Martin Komárek

Martin Komárek, neúnavný popularizátor vědy, se zabýval výzkumem poslance českého již od roku 1989, kdy se tento agresivní druh v naší zemi naplno projevil. Místo ochočených poslanců domácích země čelila loupeživému nájezdu poslanců zdivočelých.

Jejich řádění zaznamenával Komárek ve svých článcích pro Mladou frontu Dnes a v četných knihách. V roce 2013 se Komárek přihlásil k šílenému experimentu: proniknout mezi poslance a pokusit se zmapovat jejich chování. Martin Komárek je novinář, publicista a prozaik. Maturoval v roce 1979 na pražském gymnáziu Turbová. Vystudoval filozofii na FF UK (1979–1984; PhDr.), kde po ukončení studia krátce působil jako odborný asistent. Od roku 1985 pracuje v deníku Mladá fronta, později MF Dnes. Vedle toho přispíval do mnoha časopisů, např. do Kmene, Literárních novin, Tvaru, Esquiru, Marianne apod. V roce 2013 začal spolupracovat s politickým hnutím ANO 2011. Ve volbách do Poslanecké sněmovny byl tentýž rok zvolen v Libereckém kraji jako lídr tohoto hnutí. Na konci února 2015 se stal členem představenstva hnutí ANO a tuto funkci zastával až do února 2017. Poté již nekandidoval.

Nebezpečné stádo: Dozvíme se vše o rituálu zvedání končetin i o odporném rituálu otlapkávání, a bez uzardění nahlédneme do pohlavního života tohoto nebezpečného živočišného druhu. Nekonečný je pak výčet způsobů, kterými poslanci škodí. Martin Komárek, narozený 13. února 1961, beze stopy zmizel při plnění výzkumného úkolu v létě 2017. V roce 2013 se Komárek přihlásil k šílenému experimentu: proniknout mezi poslance a pokusit se zmapovat jejich chování, jednání a zvyky, od sběru potravy až po sexuální rituály. Zda ho vedlo čiré zoufalství, nebo vědecké nadšení, zůstane už asi navždy skryto. Co muselo probíhat tomuto bezúhonnému otci pěti dětí hlavou, když se oddal barbarskému "volení". Proč ho od takřka jisté sebevraždy neodradila jeho žena Petra? Komárkovi se podařilo nemožné. Strávil mezi agresivními útočnými predátory takřka čtyři roky, než byl rozsápán, nebo prostě zemřel hanbou z toho, co viděl. Každopádně stačil lidstvu předat neocenitelné poznatky, které snad našemu rodu jednou v daleké budoucnosti umožní zvítězit nad bezohledným retardovaným parazitem: poslancem českým.