Největší Česko-Slovenské legendy hard and heavy vyrážejí na společné turné "Souboj rebelů 2018 Tour"!

Slovenská Tublatanka a český Citron baví své fanoušky již více jak 35 let! A to je důvod k pořádné oslavě! Obě kapely společně vyráží na turné jak do Čech, tak na Slovensko. České turné proběhne převážně v dubnu 2018 a zastaví se celkem v 11 městech. Tublatanka na něj chystá “Best of program” k 35 letému výročí a Citron chystá program “30 let Radegast a Best of Rebelie rebelů”. A co více?

Dočkáte se společného finále obou legend, kde ve zcela nové písni, kterou skládá Maťo Ďurinda, uslyšíte všechny hlasy: Láďu, Tanju a Maťa! Každý návštěvník koncertu dostane jako dárek maxi singl Citron/Tublatanka zahrnující tuto společnou píseň!